Житель Карелии получил посылку с полкило психотропного вещества из Гонконга

Карельские таможенники обнаружили международное почтовое отправление с гаммабутиролактоном.

Как рассказали в карельской транспортной прокуратуре, житель нашей республики через сеть Интернет оформил заказ на приобретение в Гонконге психотропного вещества и пересылку его в Российскую Федерацию почтовым отправлением. Посылка прибыла вскоре в Карелию и содержала 0,5 кг гаммабутиролактона.

В результате органом дознания Карельской таможни было возбуждено уголовное дело отношении заказчика посылки. Жителю Карелии придется ответить за контрабанду психотропного вещества из Гонконга - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС психотропных веществ в крупном размере.

"Карельской транспортной прокуратурой постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным", - отметили в прокуратуре.