Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
07:25, 17 Мая 2018

Житель Карелии получил посылку с полкило психотропного вещества из Гонконга

По теме

В Карелии забывчивый рыбак лишился машины
17.05.18 09:28
В Карелии незадачливый рыбак остался без лодки и с разобранной "Нивой", приняв помощь от водителя на трассе
17.05.18 08:05
Петрозаводский подросток может сесть на 7 лет за вымогательство 2,5 тысяч рублей и грабеж
17.05.18 06:40
Все новости
Загрузка...

Карельские таможенники обнаружили международное почтовое отправление с гаммабутиролактоном.

Как рассказали в карельской транспортной прокуратуре, житель нашей республики через сеть Интернет оформил заказ на приобретение в Гонконге психотропного вещества и пересылку его в Российскую Федерацию почтовым отправлением. Посылка прибыла вскоре в Карелию и содержала 0,5 кг гаммабутиролактона.

В результате органом дознания Карельской таможни было возбуждено уголовное дело отношении заказчика посылки. Жителю Карелии придется ответить за контрабанду психотропного вещества из Гонконга - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС психотропных веществ в крупном размере.

"Карельской транспортной прокуратурой постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным", - отметили в прокуратуре.

По теме

В Карелии забывчивый рыбак лишился машины
17.05.18 09:28
В Карелии незадачливый рыбак остался без лодки и с разобранной "Нивой", приняв помощь от водителя на трассе
17.05.18 08:05
Петрозаводский подросток может сесть на 7 лет за вымогательство 2,5 тысяч рублей и грабеж
17.05.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?

Аналитика

16.05.2018 13:17
Политкухня
"Вы мне никто!" 8
Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.
Споры идут, а денег нет 3
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 6
10.05.2018 12:06
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего от 15 мая 2018
16.05.2018 10:03
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»