Житель Карелии получил серьёзные ожоги на пожаре

В посёлке Возрицы Медвежьегорского района вчера вечером загорелся жилой дом.

Как сообщили в телеграм-канале Госкомитета по безопасности, вечером 14 ноября по системе 112 поступило сообщение о пожаре в посёлке Возрицы.

Загорелся жилой одноэтажный двухквартирный деревянный дом по ул. Нагорная. Предположительно, в доме находился человек. На место происшествия были направлены ДПК п. Возрицы, ОППЧ-31 с. Челмужи, ОППЧ-31 пгт. Повенец. Запрошена помощь 1 АЦ ПЧ-31 по охране пгт. Пиндуши.



Пожар локализовали в 22.50, ликвидировали в 03.30. Специалисты проводят проливку и разбор конструкции. Дом поврежден по всей площади.

Травмы получил один человек, у него теплоожог 3-й степени. Госпитализирован в ЦРБ г. Медвежьегорска. Причины, виновные и ущерб устанавливаются.

Ранее мы рассказывали, что на пожаре в многоквартирном доме в Пудоже спасли человека.

Фото: https://t.me/goskomitet_rk