Житель Карелии получил штраф за продажу кинжала полицейскому

Мужчине нужны были деньги на лечение ребенка.

Житель города Сортавала попытался незаконно сбыть в интернете холодное оружие и был пойман сотрудниками полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службы судов Карелии.

Как рассказали в ведомстве, мужчина в ноябре прошлого года разместил в интернете объявление о продаже охотничьего кинжала, которое провисело на сайте до декабря. В январе оружие удалось продать за 10 000 рублей. Кинжал приобрел полицейский, участвовавший в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».



Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Адвокат пояснил, что его подзащитный продал оружие, чтобы получить деньги на лечение ребенка.

Суд оштрафовал мужчину на 5000 рублей.