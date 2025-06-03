Житель Карелии получил срок за хранение дома взрывчатки

Сотрудники полиции изъяли у мужчины несколько банок со взрывчатым веществом.

Жителя Питкяринского района осудили за хранение дома в банках взрывчатого вещества.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии, в феврале этого года полицейские обнаружили в доме мужчины три банки с порохом общей массой около 330 грамм.

Позже сотрудники установили, что в одной банке хранился промышленно изготовленный бездымный порох, в двух других – порох дымный зерновой.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Суд назначил ему два года условно с испытательным сроком два года и штраф в 5000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.