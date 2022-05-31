Житель Карелии получил удар ножом в шею и покинул застолье

В Костомукше мужчина убежал от приятеля, который воткнул ему нож в шею.
В Костомукше будут судить 40-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство знакомого и краже с банковской карты, сообщили в Следкоме республики.
По данным следствия, 25 марта обвиняемый на улице подобрал чужую банковскую карту, имеющую функцию выполнения операций по безналичному расчету без ввода пин-кода. Мужчина вместе со своим знакомым, который полагал, что карта принадлежит приятелю, неоднократно покупали продукты и спиртное в магазинах города горняков. В результате за день «покупатели» потратили более 9 000 рублей.
На следующий день, обвиняемый и его приятель распивали алкоголь и поссорились. Мужчина решил убить знакомого и нанес ему удар ножом в область шеи. Благодаря тому, что потерпевший смог оказать сопротивление и покинуть квартиру, после получения квалифицированной медицинской помощи он остался жив.
На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса у следователя он признал свою вину.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, в Питкяранте мужчина воткнул нож в живот собутыльника.
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