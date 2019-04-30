Житель Карелии получил "условку" за кражу телефона

Мужчина украл у знакомой телефон и ответил за это перед законом, сообщили в Сортавальском городском суде.

В январе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своих знакомых, похитил телефон. С похищенным имуществом он скрылся с места преступления.

Материальный ущерб составил более 16 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.