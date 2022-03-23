Житель Карелии получил условный срок за хранение наркотиков

В Костомукше суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно за хранение наркотиков.

Прокурор Костомукши поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в октябре 2021 года осуждённый был задержан сотрудниками полиции возле подъезда своего дома в Костомукше. В ходе личного досмотра у него изъяли 19 граммов N-метилэфедрона.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 40 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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