Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
«Тогда. Сейчас. Потом»: сто лет, и никакого одиночества
19 сентября, 15:44 Статьи
Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10

«Очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии

22:45

Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске

21:40

Эксперт рассказал о новых уловках мошенников

19:00

Дождливо и тепло будет в Карелии 21 сентября

17:00

Автомобиль вылетел в кювет на востоке Карелии

15:40

Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами

14:30

Мужчину вывели из леса в Карелии

13:30

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

12:40

В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже ювелирных изделий

12:00

Летевшие из Карелии истребители обвинили во вторжении в страну НАТО

11:00

Автомобили разбились в ночной аварии в Петрозаводске

10:20

Дом вспыхнул недалеко от Петрозаводска

09:40

Рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду

09:00

Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию

08:00

Два города в Карелии вошли в топ популярных направлений для отдыха на реках и озёрах

07:30

В ЕС отказались включать запрет на выдачу Шенгена в новый пакет антироссийских санкций

00:10
Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет
Сегодня 11:30 Общество
Петрозаводский городской суд вынес приговор 44-летнему жителю Карелии за участие в отмывании денег.

фото: © Столица на Онего

Мужчина входил в преступную группу, которая работала с 2015 по 2019 год. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии, группа создавала фиктивные фирмы в Петрозаводске, Краснодарском крае и Вологодской области. Через эти организации участники выводили наличные деньги и помогали клиентам уклоняться от уплаты налогов. За четыре года деятельности они незаконно заработали 188 миллионов рублей.

Дело расследовали по двум статьям Уголовного кодекса: участие в преступном сообществе и незаконная банковская деятельность. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Суд учел это и назначил ему условное наказание — 3,5 года лишения свободы с испытательным сроком. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и соблюдать ограничение свободы в течение одного года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее жителя Петрозаводска осудили за хранение и сбыт ртути.

 

