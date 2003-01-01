Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

Петрозаводский городской суд вынес приговор 44-летнему жителю Карелии за участие в отмывании денег.

Мужчина входил в преступную группу, которая работала с 2015 по 2019 год. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии, группа создавала фиктивные фирмы в Петрозаводске, Краснодарском крае и Вологодской области. Через эти организации участники выводили наличные деньги и помогали клиентам уклоняться от уплаты налогов. За четыре года деятельности они незаконно заработали 188 миллионов рублей.

Дело расследовали по двум статьям Уголовного кодекса: участие в преступном сообществе и незаконная банковская деятельность. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Суд учел это и назначил ему условное наказание — 3,5 года лишения свободы с испытательным сроком. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и соблюдать ограничение свободы в течение одного года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

