В городе «П»: журналист и краевед вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»
13 января, 18:56 Статьи
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
В Карелии из-за нарушений правил обгона за год погибли 11 человек

08:58

В Петрозаводске проходят сразу два массовых рейда Госавтоинспекции

08:39

В России одобрен законопроект о льготном поступлении в вузы для вдов участников СВО

08:20

Житель Карелии получил условный срок за попытку дать взятку сразу нескольким сотрудникам ГАИ

08:00

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в России проиндексирован на 6,8%

07:40

Студентка ПетрГУ, волонтёр и член Союза художников, стала «Студентом года»

07:20

В Карелии спасатели провели взрывные работы на реке для предотвращения подтопления Беломорска

07:00

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении ударившего бутылкой инспектора ГАИ

06:40

В России утверждён расширенный перечень заболеваний для оказания бесплатной медицинской помощи

00:10

В Минздраве Карелии рассказали, какие продукты помогают сохранить энергию после обеда

23:02

Чапаевское кольцо и проспект Александра Невского отремонтируют в этом году в Петрозаводске

22:30

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Первый отель на Луне может открыться уже в 2032 году

22:02

Госдума одобрила проект о продаже лекарств через передвижные аптеки

21:31

Названы самые популярные у заключённых в Карелии писатели и поэты 2025 года

21:02

Жителей Карелии приглашают посчитать оставшихся на зимовку уток

20:31

Продажи зарубежных лекарств в России продлены до конца 2027 года

20:02

Власти Пряжинского района официально подтвердили невозможность подвоза школьника по опасной дороге

19:29

Журналист и краевед в День печати вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»

19:15

В Карелии сотрудник ГАИ стрелял в напавшего на него нарушителя

19:02

В Карелии начали добывать исторический камень, использовавшийся при создании архитектурного образа Петербурга

18:25

Бывший чиновник Карелии фигурирует в деле о хищении 49 млн рублей при газификации Читы

17:55

Глава Карелии поблагодарил сотрудников экстренных и аварийных служб за работу в праздники

17:40

В Карелии мужчина совершил серию краж у родственницы, чтобы купить алкоголь

17:33

В центре Петрозаводска установили камеру, которая фиксирует все виды возможных нарушений

17:16

Изморозь, гололёд и до -25°С обещают в Карелии 14 января

17:02

Полицейские спасли собаку, сбежавшую после взрыва салютов в Калевале

16:44

Дети из карельского поселка вынуждены добираться до школы на такси

16:30

Россияне смогут проверить легальность такси на «Госуслугах»

16:10

Грузовик УАЗ пробил иномарку на дороге в Прионежском районе

15:38

Более 250 водителей в Карелии оштрафованы за грязные номерные знаки

15:20

Новый директор возглавил «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

14:55

В России ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей в семье

14:50

Микроавтобус перевернулся на крышу вблизи Кондопоги — есть пострадавшие

14:36

LADA 2114 Samara стала самым подешевевшим подержанным автомобилем в Карелии

14:22

Тур по Карелии вошел в топ-15 самых дорогих путешествий по России

13:59

В России начал работу открытый реестр злостных неплательщиков алиментов

13:40

Молодая петрозаводчанка потеряла 224 тысяч рублей из-за «ставок на киберспорт»

13:31

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка в новогодний период

13:25

Почти 2500 пациентов получили высокотехнологичное лечение в Республиканской больнице имени В.А. Баранова в 2025 году

13:17

В Карелии началось рассмотрение резонансного дела об избиении матерью своей двухмесячной дочери

13:02

Стало известно, какие важные социальные объекты достроят в 2026-м году в Карелии

12:45

В Петрозаводске отменили крещенские купания

12:20

Стало известно, в каком состоянии сейчас находятся все 9 пострадавших в страшном ДТП в Карелии

12:08

Артур Парфенчиков предложил увеличить выплату молодым мамам при рождении ребенка

11:51

Комедии, фэнтези и поп-музыка: что смотрели, читали и слушали жители Карелии на новогодних каникулах

11:40

Более 60 тысяч человек посетили лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске за новогодние праздники

11:35

«Спокойный, от наркоза отошёл»: волонтёры рассказали о состоянии спасённого алабая из Прионежья

11:22

Пожарные вытащили застрявшую в сугробе скорую с пациентом на севере Карелии

11:07

Средний размер ипотечного кредита в России для долевого строительства приблизился к 6 млн рублей

10:45

В России ввели бесплатные генетические тесты для будущих родителей

10:32

В Минздраве Карелии рассказали, сколько человек обратились за медпомощью в праздничные дни

10:19

Девятилетняя школьница из Медвежьегорска перевела мошенникам 290 тысяч рублей за бонусы в игре

09:54

Житель Сегежского округа Сергей Петров погиб в бою на территории ДНР

09:23

Автобусные рейсы между Петрозаводском и Санкт-Петербургом отменены

08:58

В Петрозаводске в ряде домов отключат холодную воду

08:39

Работники СМИ отмечают профессиональный праздник

08:21

На новогодние праздники кинотеатры поставили рекорд посещаемости

08:02

Жители Петрозаводска жалуются на непроходимые тротуары

07:41

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Атланту» во второй раз подряд

07:22

Карельские полицейские задержали челябинца, активировавшего более тысячи сим-карт для мошенничества

07:02

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за каникулы снизилась вдвое

06:41

Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники

00:10
Житель Карелии получил условный срок за попытку дать взятку сразу нескольким сотрудникам ГАИ
Сегодня 08:00 Криминал
Суд Сегежи признал виновным 57-летнего жителя в покушении на дачу взятки должностному лицу в попытке избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

фото: © Столица на Онего

В начале сентября 2025 года мужчина, будучи пьяным за рулём, был остановлен инспекторами ДПС. Желая избежать лишения прав, он предложил сначала им, а затем прибывшему на место руководителю подразделения ГИБДД взятку в размере 50 тысяч рублей. Затем повторил попытку с исполняющим обязанности начальника отделения Госавтоинспекции. Сотрудники полиции отказались принять деньги и сообщили о попытке совершения коррупционного преступления своему руководству.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в 100 тысяч рублей. Деньги, предназначавшиеся для взятки, конфискованы в доход государства.

Ранее в Сегеже сотрудник ГАИ стрелял в напавшего на него нарушителя.

 

