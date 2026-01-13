Житель Карелии получил условный срок за попытку дать взятку сразу нескольким сотрудникам ГАИ

Суд Сегежи признал виновным 57-летнего жителя в покушении на дачу взятки должностному лицу в попытке избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В начале сентября 2025 года мужчина, будучи пьяным за рулём, был остановлен инспекторами ДПС. Желая избежать лишения прав, он предложил сначала им, а затем прибывшему на место руководителю подразделения ГИБДД взятку в размере 50 тысяч рублей. Затем повторил попытку с исполняющим обязанности начальника отделения Госавтоинспекции. Сотрудники полиции отказались принять деньги и сообщили о попытке совершения коррупционного преступления своему руководству.
Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в 100 тысяч рублей. Деньги, предназначавшиеся для взятки, конфискованы в доход государства.
