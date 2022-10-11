Житель Карелии получил условный срок за попытку выгородить в суде поджигателя отдела полиции

В Сегеже мужчину, выгораживающего своего приятеля, признали виновным в даче ложных показаний.

Как рассказали в Следкоме Карелии, в Сегеже суд вынес приговор 32 – летнему местному жителю, обвиняемому в заведомо ложных показаниях. Мужчина получил наказание в 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Следствием и судом установлено, в июне 2021 года подсудимый в судебном заседании выступал в качестве свидетеля по уголовному делу, где фигурантом был его знакомый, обвиняемый в поджоге отдела полиции. Там он дал заведомо ложные показания, утверждая, что приятель не причастен к поджогу. Желая обеспечить своему знакомому алиби, подсудимый пояснил суду, что в момент преступления они распивали спиртные напитки, после чего он сопроводил своего знакомого до квартиры.

По результатам рассмотрения уголовного дела показания подсудимого, выступавшего свидетелем по уголовному делу, судом признаны заведомо ложными, а его знакомый привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина «защитил» друга в суде и получил штраф в 30 тысяч рублей.