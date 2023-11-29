Житель Карелии получил в челюсть от недоверчивого приятеля

Судьбу ранее судимого приятеля-агрессора, которого теперь обвиняют в побоях, решит суд.

В полиции Прионежского района завершили расследование уголовного дела о побоях. Его фигурант – 37-летний житель одного из посёлков, ранее судимый за преступление с применением насилия.

Житель Прионежья общался с приятелем, проживающим в том же посёлке. Однажды у мужчины пропал мобильный телефон, и он отправился к своему знакомому требовать гаджет обратно. Накануне они вместе выпивали, поэтому ранее судимому сельчанину показалось, что телефон он забыл именно в гостях.

Разговор между приятелями состоялся на крыльце дома. Гость был нетрезв и агрессивен. Его товарищ тоже находился в состоянии опьянения. Визитер, услышав, что его телефона в доме нет, ударил приятеля в челюсть. Тот упал и спиной ударился о ступени крыльца. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Потом ссадины были квалифицированы как не причинившие вред здоровью.

Как рассказали дознаватели, во время следующей встречи оба мужчины были трезвыми. Обвиняемый извинился перед потерпевшим. В обвинительном акте была зафиксирована просьба потерпевшего привлечь товарища к ответственности, но строго не наказывать.

Дальнейшее решение примет суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.