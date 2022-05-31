Житель Карелии помял машину отца в приступе ярости

В Карелии отец и сын поругались, а в итоге пострадала иномарка.

В полиции Прионежского района ведётся дознание по уголовному делу об умышленном повреждении имущества. Его фигурант — 26-летний ранее судимый местный житель. Преступление против собственности раскрыл участковый уполномоченный полиции. Об этом информирует МВД.

Сообщается, что в мае мужчина поругался с отцом. По версии полиции, в ходе выяснения отношений подозреваемый вышел на улицу, приблизился с велосипедом к автомобилю отца и нанёс удары по окнам иномарки, желая их разбить. Однако, когда сделать этого не удалось, он несколько раз пнул двери машины и ушёл в неизвестном направлении. А владелец автомобиля, увидев вмятины, обратился в правоохранительные органы.

Житель Прионежья признался в содеянном. Своими действиями он причинил материальный ущерб в размере 62 тыс. рублей, который является для потерпевшего значительным. Фигуранту уголовного дела предстоит ответить перед законом: санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске мать-нарушительница получила штраф.