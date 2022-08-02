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Житель Карелии помог знакомому купить наркотик и пошел под суд

Новости. Криминал
15:08, 05 Августа 2022
фото: © iStock

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В Сегеже будут судить мужчину, обвиняемого в пособничестве при приобретении зелья.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сегежскому району получили информацию о том, что 45-летний местный житель сбывает на территории города наркотик. Эти сведения подтвердились. Полицейские задокументировали факт сбыта 0,260 грамма вещества, которое является производным синтетического наркотика. Для данного вида вещества масса характеризуется как значительная, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Как выяснилось, он сам является наркопотребителем. В ходе следствия обвиняемый пояснил, что использовал бесконтактные технологии для приобретения наркотика своему знакомому.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жителя Карелии наказали за хранение наркотика, найденного во дворе.

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