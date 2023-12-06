Житель Карелии попал в колонию строгого режима после жестокого убийства сожительницы

Жителя Сумпосада отправили на строгий режим сроком на восемь лет.

Беломорский районный суд признал виновным в избиении до смерти 50-летнего жителя Сумпосада.



Следствие и суд установили, что в июле всвоей квартире злоумышленник поссорился со своей 55-летней сожительницей.



Он жестоко избил ее руками, после чего женщина оказалась в больнице, где вскоре умерла от травмы головы.



Приговор суда восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, рассказали в Следкоме Карелии.