Житель Карелии попал в сборную России по средневековым боям

Алексей Петрик из Кондопоги занял первое место в турнире по средневековым боям в своей весовой категории и теперь отправится в Сербию на мировой чемпионат.

Алексей Петрик принял участие в турнире по средневековым боям в Москве на чемпионате России. В весовой категории "Мужчины - Супертяжелый вес " он занял первое место.



Фото из соцсети / https://vk.com/id14382183

"Я одержал победу и вошел в Сборную России. Теперь буду защищать честь страны на Чемпионате мира "Битва Наций", который пройдет в Сербии в мае", – написал Алексей в редакцию "Столицы на Онего".