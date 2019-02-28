Браконьера с "катюшей" поймали на ловле лосося в Карелии

Мужчина производил лов рыбы незаконной снастью, так называемой "катюшей", в месте нереста лосося в Кеми, сообщили в транспортной полиции Карелии.

В устье реки Кемь сотрудники транспортной полиции выявили 38-летнего нарушителя.

Установлено, что мужчина, найдя на протоке реки место с открытым доступом к воде, производил лов рыбы незаконной снастью, так называемой "катюшей", в месте нереста лосося атлантического.

Личность нарушителя хорошо известна. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

С начала нынешнего года это третий случай нарушения правил рыболовства, выявленный в Кеми.

Ранее в акватории Белого моря выявлены двое жителей Кемского района, 1954 и 1972 года рождения. Они незаконно установили рыболовные снасти с целью вылова рыбы промысловых и ценных пород. Стражи порядка изъяли у них мережу и 50 метров сетей.

Все правонарушители получили штрафы в размере 2 тысяч рублей.