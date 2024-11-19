Житель Карелии попался на передаче наркотика

Незадачливого наркодилера из Беломорского округа заключили под стражу.

Беломорский суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Карели. Мужчину обвиняют в наркопреступлении, сообщили в объединенной пресс-службе судов.



Следствие считает, что мужчина незаконно передал за деньги наркотик в значительном размере участнику оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».



Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 17 января 2025 года.