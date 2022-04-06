Житель Карелии попался на подделке документов

Пытавшийся избежать административного штрафа житель Медвежьегорска стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 48-летний местный житель. Он хотел оформить ДТП, но сообщил, что не успел поставить на учет автомобиль, на котором попал в аварию.

Договор купли-продажи был составлен недавно, но сотрудники ГИБДД усомнились в его подлинности. При проверке выяснилось, что настоящий договор был составлен больше года назад. Житель Медвежьегорска подделал его, чтобы избежать наказания за повторное управление незарегистрированным автомобилем — его ждал штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на 3 месяца.

В результате в отношении мужчины было заведено уголовное дело за использование подложного документа. Фигуранта ждет штраф либо исправительные работы на срок до двух лет.