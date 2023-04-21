Житель Карелии попался Росгвардии во взломанном магазине

Сотрудники силового ведомства задержали жителя Кеми, который ночью пробрался в закрытый магазин, сообщили в Росгвардии.

Ночью 12 июня сработала сигнализация в одном из торговых заведений Кеми. Росгвардейцы прибыли на место и увидели поврежденную входную дверь.



Сотрудники выставили оцепление до прибытия следственно-оперативной группы и представителей магазина. Позже в окне они заметили неизвестного и задержали его.



Подозреваемым во взломе магазина оказался 44-летний местный житель. Его передали полиции.

Ранее тревожной кнопкой воспользовались сотрудники бара в Кондопоге. Патруль Росгвардии задержал мужчину, который испортил чужое имущество.