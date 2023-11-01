Житель Карелии попался со спрятанным в перчатке наркотиком

В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре прошлого года мужчина лично для себя купил через интернет 1,77 грамма наркотика «соль».

Пакет с наркотиком он нашел в лесу и спрятал в перчатку. Когда молодой человек вернулся в город, его задержали, запрещенное вещество изъяли. После возбуждения уголовного дела обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако злоумышленник в феврале текущего года скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В октябре его задержали в Смоленской области и заключили под стражу.

Уголовное дело направили в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.