Житель Карелии попался со спрятанным в перчатке наркотиком

Молодой мужчина предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.
Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в декабре прошлого года мужчина лично для себя купил через интернет 1,77 грамма наркотика «соль».
Пакет с наркотиком он нашел в лесу и спрятал в перчатку. Когда молодой человек вернулся в город, его задержали, запрещенное вещество изъяли. После возбуждения уголовного дела обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако злоумышленник в феврале текущего года скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В октябре его задержали в Смоленской области и заключили под стражу.
Уголовное дело направили в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.
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