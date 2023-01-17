Житель Карелии поплатился 10 тысячами рублей за неумение сдавать назад

В Суоярви был осужден водитель, проигнорировавший правила дорожного движения и травмировавший пешехода.

Как сообщили в суде Суоярвского района, накануне там к ответственности был привлечен местный житель. Мужчина в июле 2022 года выезжал со двора на своем автомобиле. Не убедившись в безопасности, он наехал на пешехода — тому, согласно вердикту врачей, был причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд установил прямую причинно-следственную связь между нарушением ПДД водителем и пошатнувшимся здоровьем пешехода.

В результате водитель, не выучивший Правила дорожного движения, будет вынужден выплатить штраф — 10 тысяч рублей.