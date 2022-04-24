Житель Карелии попрощался со всеми и совершил преступление

Полицейские Пудожа раскрыли кражу, совершенную во время застолья.

В полицию Пудожского района с заявлением о краже мобильного телефона стоимостью 11 тысяч рублей обратился 55-летний горожанин.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, накануне пропажи мужчина пригласил в гости знакомых. Они вместе выпивали, а, когда алкоголь закончился, хозяин пошел в магазин за добавкой, оставив телефон дома. В это время один из гостей — 25-летний ранее судимый местный житель — попрощался со всеми и отправился домой. Вместе с его уходом исчез и телефон.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого. Во время досмотра у него нашелся пропавший гаджет, который стражи порядка изъяли и вернули владельцу.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража». Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.