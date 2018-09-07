Житель Карелии попросил друга избить его, чтобы обвинить в побоях полицию

В Карелии арестован обвиняемый в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, летом этого года, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о причинении тяжкого вреда здоровью женщине, 38-летний житель Карелии обвинил сотрудников полиции в совершении тяжкого преступления.

Мужчина обратился к знакомому с просьбой, чтобы тот избил его – побои должны были стать доказательством в обвинении стражей порядка.

После этого он обратился в следственный комитет с заявлением о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответственности по факту якобы примененного в отношении него насилия, приложив акт судебно-медицинского обследования, дополнив сведения в ходе дачи им объяснения.

При этом телесные повреждения мужчина получил при других обстоятельствах, что установлено в ходе следствия.

В настоящее время обвиняемый задержан, и по ходатайству следователя арестован судом. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.