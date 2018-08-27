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Новости. Криминал
12:37, 27 Августа 2018

Житель Карелии попытался продать товар людям, которых обокрал

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В Беломорском районе местный житель обчистил пункт приема ягод, а попался на том, что предложил хозяевам выкупить у него крупную партию даров леса, сообщили в МВД Карелии.

В Дежурную часть отделения полиции Беломорского района 25 августа поступил звонок с сообщением о проникновении в хозяйственную постройку. Заявительница рассказала, что повреждена дверь пункта приема ягод, откуда пропали шесть ящиков голубики. Ущерб составил 6,3 тыс. рублей.

Сотрудники полиции выяснили - проникновение произошло в ночь на субботу. Неизвестный сорвал навесной замок, похитил ягоды и разменную мелочь, находившиеся в помещении.

Во время работы следственно-оперативной группы на месте происшествия потерпевшей позвонил мужчина и предложил выкупить у него большую партию голубики. Выяснилось, что именно этот гражданин, 37-летний житель Беломорского района, причастен к краже. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Полицейским подозреваемый рассказал, что в хозпостройку он проник, предполагая наличие ценных вещей. Обнаружив там ягоды, он решил, что на следующий день сможет без проблем продать их потерпевшей. А на похищенные деньги он купил спиртное.

Ягоды изъяты и возвращены законной владелице. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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