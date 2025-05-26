Житель Карелии пытался сбыть почти килограмм наркотиков в Вологде и Череповце

Мужчине частично удалось довезти товар до нужного места.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Карелии с крупной партией наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Вологодской области.

Как рассказали в ведомстве, в марте этого года мужчина приобрел в интернете более 900 граммов наркотиков. Товар через «закладку» забрал в Ленинградской области. Часть партии спрятал в тайнике в Череповце.

После отправился в Вологду, где планировал сбыть оставшийся товар. Сделать это мужчина не успел, так как его задержали на трассе Вологда – Тихвин. Сотрудники полиции изъяли наркотики. Дело направили на рассмотрение в суд.