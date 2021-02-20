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Житель Карелии порезал ножом даму, потому что она любила не его

Новости. Криминал
10:28, 21 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/Peefay
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В Пудожском районе произошла кровавая драма, причинами которой стали неразделенная любовь и пьянство.

В пудожскую полицию обратились работники медицинского учреждения с сообщением о происшествии, информирует МВД. К врачам была доставлена 50-летняя жительница поселка с ножевыми ранениями в области шеи. Потерпевшая рассказала, что травмы получила от давнего знакомого.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ровесник пациентки, житель того же населенного пункта, признал свою вину. Он пояснил, что потерпевшую знает давно и испытывает к ней больше, чем дружеские чувства. По словам мужчины, у его приятельницы было много кавалеров. Однако взаимностью она не отвечала только ему.

Выяснение этого обстоятельства в сопровождении алкоголя и привело к уголовно наказуемым последствиям. По версии дознания, подозреваемый ударил ножом даму, затем вызвал для нее бригаду скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Ранее присяжные на суде в Карелии просили снисхождения к убийце, изрезавшему ножом свою жертву.

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Комментарии

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кир
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