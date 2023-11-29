Житель Карелии подкараулил с ножом работников магазина и потребовал деньги

Прокуратура Муезерского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о разбое.

Прокуратура Муезерского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Его обвиняют в разбое.



Надзорный орган установил, что в октябре текущего года ранее судимый мужчина, заранее приготовившись к преступлению, скрыл лицо респиратором и вооружившись ножом, подкараулил после смены продавцов магазина в поселке Муезерский у служебного выхода. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у сотрудников магазина отдать ему деньги. Один из работников торгового заведения выбил нож из рук нападавшего, который после этого убежал с места преступления.



В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.



Уголовное дело направили в Муезерский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.