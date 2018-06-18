Житель Карелии пошел на рыбалку и погиб под поездом

В Сегеже поезд насмерть сбил 46-летнего местного жителя, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В минувшую субботу, 16 июня, в 15.40 грузовой поезд на перегоне станций Сегежа-Шпаловая сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте.

На подаваемые звуковые сигналы мужчина не реагировал, машинист поезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм.

Погибшим оказался житель Сегежи 1971 года рождения.

Со слов свидетеля происшествия они совместно с погибшим распивали спиртные напитки, находясь на даче, затем пошли на рыбалку, и товарищ стал переходить через железнодорожные пути, не заметив поезда.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Результаты этой проверки Карельской транспортной прокуратурой взяты на контроль.

За период 2018 года это четвертое смертельное происшествие на жд путях.