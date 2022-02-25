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Житель Карелии пошел под суд за заросший сорняками участок

Новости. Общество
17:20, 01 Марта 2022
фото: © Игорь Лежнев / «Столица на Онего»

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Арендатор земельного участка сельхозназначения в Кондопожском районе не ответил на предостережение и был привлечен к ответственности.

Специалисты североморского межрегионального управления Россельхознадзора в 2021 году проверили земельный участок, расположенный в районе села Кончезеро. Были выявлены нарушения правил эксплуатации мелиоративных систем: зарастание древесно-кустарниковой растительностью естественного происхождения и захламление части мелиоративных каналов ветками, сучьями, порубочными остатками древесно-кустарниковой растительности, сообщили в Управлении.

Хозяйственная деятельность, связанная с обеспечением сельскохозяйственного производства, арендатором на участке не проводилась.

Информация о неиспользовании земельного участка была направлена в Минимущества республики. В результате арендатору выдали предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Он должен предоставить в Управление уведомление об исполнении предостережения, однако этого сделано не было. 

В отношении жителя Карелии был составлен протокол и направлен на рассмотрение мировому судье в Петрозаводске. Суд вынес постановление о назначении арендатору административного наказания в виде предупреждения.

Ранее сообщалось, глава сельской администрации в Карелии попала под суд за заросшие каналы.

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