890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Карты ВТБ продолжают работать в банкоматах по всей России 11
Сегодня 00:36
Стало известно, на каком маршруте в Петрозаводске будут работать новые троллейбусы 7
Сегодня 06:40
Торговый центр в Петрозаводске оштрафован на 500 тысяч рублей из-за взятки руководителя 2
Сегодня 10:30

Житель Карелии после беседы с «оператором сотовой связи» задолжал более 800 тысяч рублей

Новости. Криминал
16:10, 25 Февраля 2022
фото: © Bigstock.com

Новости партнеров

Мошенники обманом взяли большой кредит на 39-летнего жителя Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Житель города бумажников в Карелии стал жертвой обмана. Ему позвонила якобы сотрудница техподдержки мобильного оператора, предложив воспользоваться услугой переадресации вызовов. Девушка объяснила, что для бесплатного подключения необходимо назвать комбинацию цифр, которая поступит по СМС.

Кондопожанин без сомнений озвучил шестизначный код, а затем и пароль с другого СМС. После этого собеседница быстро завершила разговор, а кондопожанин получил уведомление о том, что на его имя оформлен кредит на 843 тысячи рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

Сегодня 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 11
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 5
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»