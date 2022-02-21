Житель Карелии после беседы с «оператором сотовой связи» задолжал более 800 тысяч рублей

Мошенники обманом взяли большой кредит на 39-летнего жителя Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Житель города бумажников в Карелии стал жертвой обмана. Ему позвонила якобы сотрудница техподдержки мобильного оператора, предложив воспользоваться услугой переадресации вызовов. Девушка объяснила, что для бесплатного подключения необходимо назвать комбинацию цифр, которая поступит по СМС.

Кондопожанин без сомнений озвучил шестизначный код, а затем и пароль с другого СМС. После этого собеседница быстро завершила разговор, а кондопожанин получил уведомление о том, что на его имя оформлен кредит на 843 тысячи рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.