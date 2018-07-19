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Новости. Криминал
12:30, 19 Июля 2018

Житель Карелии поссорился с женщиной и зарезал ее

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В Сортавале назначено наказание местному жителю, убившему женщину, сообщили в городском суде Сортавалы.

В один из декабрьских дней 2017 года мужчина, поссорившись со своей сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес последней удар ножом.

От ножевого ранения женщина скончалась на месте.

В отношении жителя Сортавалы был вынесен обвинительный приговор, суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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