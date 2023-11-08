Житель Карелии поставил себе сим-карту друга и попал в колонию

О краже с банковского счета рассказали в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района поддержала гособвинение по дела в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в краже с банковского счета.

Как было установлено, в мае 2023 года мужчина отдыхал у знакомого в поселке Хаутаваара. Было решено купить спиртное, и для этого подсудимый вставил сим-карту знакомого в свой телефон.

Загрузив приложение «Сбербанк онлайн», он зашел в личный кабинет потерпевшего и получил доступ к его банковским счетам. Мужчина спиртное купил, но карту не вернул.

С мая по июнь он несколько раз переводил на свой счет с банковского счета потерпевшего деньги, став богаче на 13 тысяч рублей.

Поскольку в действиях мужчины был установлен особо опасный рецидив, суд приговорил его к 4 годам колонии.