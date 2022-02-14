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Житель Карелии, постигавший премудрости инвестирования с помощью мошенников, остался без денег

Новости. Общество
17:20, 15 Февраля 2022
фото: © saransk.ru

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В Прионежье местный житель решил поиграть на бирже, но прогорел, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе 44-летний житель Прионежского района на популярном видеохостинге обратил внимание на заманчивый ролик. В нём под видом новостей известного телеканала сообщалось, что распродаются акции промышленной компании-гиганта. В описании к видео имелась ссылка, ведущая на сайт некой инвестиционной площадки.

Полиция Карелии настоятельно рекомендует всем, кто намерен заработать в онлайн-формате, заранее всесторонне изучать предмет своего интереса. В данном случае гражданин мог легко выяснить, что упомянутая площадка не работает с физлицами.

Однако желание получить доход вынудило к иным действиям. Гражданин зарегистрировался на сайте и стал общаться с услужливыми «менеджерами».

Одного из них звали «Станислав Малиновский». Тот интересовался материальным положением клиента, объяснял, что за вознаграждение в 20% от прибыли будет помогать в игре «на бирже», рассказывал о доходности акций. В итоге интернет-пользователь скачал мобильное приложение для инвестиций, а заодно программу для удалённого управления своим гаджетом. К тому же пополнил посторонний электронный кошелёк суммой в 150 долларов США, стал ждать прибыли.

Тем временем, обучение жителя Прионежья премудростям инвестирования продолжил новый персонаж — «Герман Левандовский», который настоятельно рекомендовал рискнуть более внушительными суммами. Но спустя время у новоиспечённого инвестора закрались сомнения, и он понял, что общался с мошенниками. Обратившись в ОМВД России по Прионежскому району с просьбой разобраться в ситуации, тот указал, что ущерб в более чем 12 300 рублей для него значителен.

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