Житель Карелии пострадал в ДТП в Вологодской области

Авария случилась в Чагодощенском районе Карелии.

Как рассказали в областном МВД, 14 ноября в 09.30 на 300 км автодороги "Вологда – Новая Ладога" житель Карелия 1971 года рождения на автомобиле Volvo с полуприцепом не справился с управлением и cсъехал с дороги.

В результате ДТП водитель с травмами лечится амбулаторно.