Житель Карелии лишится квартиры из-за «просрочки» по кредиту

Сортавальский городской суд удовлетворил иск банка «Совкомбанк» к заемщику, который допустил просрочку по кредиту. Решение суда пока не вступило в силу.

Банк «Совкомбанк» обратился в сортавальский суд с требованиями к ответчику из-за того, что в 2024 году предоставил заемщику кредит на 345 тысяч рублей под 28,4% годовых сроком на 7 лет (84 месяца). Целью кредита были неотделимые улучшения (обычно это капитальный ремонт) квартиры, которая была заложена банку по договору ипотеки в обеспечение этого кредита.

Однако в 2024 году заемщик просрочил оплату по кредиту; на момент подачи иска просрочка была не погашена 103 дня. В связи с этим банк потребовал расторгнуть кредитный договор и взыскать с ответчика основной долг 374 600 рублей вместе с процентами и неустойкой. Квартиру продадут на аукционе, чтобы отдать вырученные деньги банку в счет погашения ипотечного долга. Начальную цену лота банк предложил установить в 3 420 000 рублей.

Суд подтвердил факт систематической просрочки платежей (более трех раз за год) и признал требования банка законными. Эти обстоятельства дают кредитору законное право требовать продажи залога. Суд принял решение расторгнуть кредитный договор, взыскать задолженность с ответчика в пользу банка и продать заложенную квартиру. Решение суда может быть обжаловано в установленный законом срок.