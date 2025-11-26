Житель Карелии потерял 400 тысяч рублей в погоне за легкими деньгами

В Лахденпохском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
59-летний местный житель решил заработать на инвестициях и доверил свои сбережения сомнительной компании. В МВД рассказали, что из этого вышло.
Мужчина увидел в интернете рекламу о возможности дополнительного дохода. Он заполнил онлайн-анкету, указав свой номер телефона. Вскоре ему позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании, «эксперт» предложил заработать на продаже нефти, газа и драгоценных металлов.
Под руководством наставника житель Лахденпохского района зарегистрировался на биржевой платформе и перевел на сторонние счета 394 тысячи рублей. Ему обещали прибыль в размере 4 700 долларов, но вывести деньги не удалось. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полиции напомнили, что предложения высокого заработка на инвестициях часто исходят от мошенников.
