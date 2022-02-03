Житель Карелии потерял боле 80 тысяч рублей, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков

Мошенники обманули мужчину, воспользовавшегося интернет-площадкой для поездки из Санкт-Петербурга в Медвежьегорск.

В медвежьегорскую полицию поступило заявление от 46-летнего местного жителя. Он сообщил, что с его банковского счета были незаконно списаны денежные средства.

Как выяснилось, в конце января мужчина находился в Сантк-Петербурге. Собираясь вернуться в Медвежьегорск, он воспользовался специальным приложением по поиску попутчиков и оставил заявку на совершение поездки. Вскоре в одном из мессенджеров ему поступило сообщение якобы от водителя. Тот предлагал пройти по указанной ссылке и внести предоплату. Мужчину не смутило, что ссылка привела не на официальный сайт, а на неизвестный интернет-ресурс. Он ввёл данные своей банковской карты, указал секретный код, после чего с его счета стали производиться списания. Сумма ущерба достигла 80470 рублей.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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