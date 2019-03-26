Житель Карелии украл кабеля на 88 тысяч рублей

В Костомукше местный житель продал украденный кабель за 88 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть ОМВД России по Костомукше поступило сообщение о хищении 40 метров кабеля на сумму 88 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в мастерской предприятия была найдена часть похищенного. Кто-то спрятал отрезы кабеля в нишу на потолке. Полицейские предположили, что хищение совершил работник организации.

При проверке шкафов рабочих, в одном из них была обнаружена обмотка похищенного кабеля. Таким образом, сотрудниками уголовного розыска Костомукши был установлен 51-летний местный житель, который сознался в содеянном.

По имеющейся версии, гражданин приметил катушку с медным кабелем, которая была приготовлена для замены. Он на протяжении нескольких месяцев отрезал кабель по частям и прятал его. После этого счищал с него обмотку и сбывал проволоку. Вырученные деньги мужчина тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.