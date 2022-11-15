Житель Карелии предложил обязать водителей-пенсионеров ежегодно проходить медкомиссию

Пользователь соцсети, исходя из личного опыта, предложил обязать водителей старше 65 лет проходить медицинскую комиссию ежегодно.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один из пользователей предложил закрепить в законе обязанность пожилых водителей ежегодно проходить медкомиссию.

«По личному опыту работы в ГИБДД, неоднократно сталкивался с ДТП, произошедшими по причине проблем со здоровьем пожилых водителей. С целью предотвращения подобных случаев, думаю, не лишним было бы на законодательном уровне установить обязанность водителей старше 65 лет проходить ежегодную медицинскую водительскую комиссию», — обратился к петрозаводчанам автор поста.

Ранее, 14 декабря, в центре Петрозаводска произошло ДТП — внедорожник на улице Антикайнена врезался в троллейбус. По имеющейся информации, 74-летний водитель внедорожника почувствовал себя плохо за рулем и потерял управление.