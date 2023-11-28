Житель Карелии предстанет перед судом за повторное пьяное вождение

Житель Калевальского района, лишенный прав, снова сел за руль пьяным.

Прокуратура Калевальского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в повторном нетрезвом вождении.

Было становлено, что мужчина привлекался в декабре прошлого года к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав. А в октябре текущего года он снова сел за руль автомобиля. В поселке Калевала его остановили сотрудники полиции и отстранили от управления автомобилем, так мужчина был пьян.

Во время предварительного расследования мужчина вину признал. Принадлежащий ему автомобиль изъяли, наложив на него арест.

Уголовное дело было направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.