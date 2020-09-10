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Житель Карелии придумал оригинальный мотив для кражи

Новости. Криминал
15:59, 11 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Пудожского района поступило заявление о краже от 29-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина снимал деньги в банкомате. Забрав карту и чек, он отошел к окну и стал раскладывать вещи по карманам. В течение минуты он обнаружил, что забыл купюры, вернулся к банкомату, но их не обнаружил.

Оставленные 3,5 тысячи рублей украл прохожий.

Оперативники установили личность подозреваемого – им оказался 42-летний пудожанин. Тот пояснил, что толкнуло его на этот шаг: когда-то он тоже забывал наличность в купюроприемнике и посчитал обнаруженные купюры определенным возмещением. 

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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новый
2020-09-11 16:03:20
Пудожцы они такие.
Гость
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