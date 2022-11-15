Житель Карелии приехал в Петрозаводск, выпил бутылку спиртного прямо в магазине и угодил в полицию

Несколько жителей республики были задержаны за кражу и порчу товаров, сообщили в Росгвардии Карелии.

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии за последние дни пресекали попытки кражи и порчи товаров в магазинах Сегежи, Кондопоги и Петрозаводска.

Так, в столице Карелии был задержан 32-летний житель поселка Вилга. Он выпил бутылку крепкого спиртного прямо в магазине на глазах у персонала.

Также в Петрозаводске 25-летний молодой человек был замечен за кражей продуктов питания в сетевом магазине на Первомайском проспекте.

В райцентрах Карелии были задержаны еще двое нарушителей. Один из них, 54-летний мужчина, два дня подряд похищал из магазина элитный алкоголь. Второй раз его поймали.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Общая сумма ущерба превысила 2 тысячи рублей.