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Житель Карелии приехал в Петрозаводск, выпил бутылку спиртного прямо в магазине и угодил в полицию

Новости. Общество
09:26, 06 Декабря 2022
фото: © кадр из фильма

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Несколько жителей республики были задержаны за кражу и порчу товаров, сообщили в Росгвардии Карелии.

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии за последние дни пресекали попытки кражи и порчи товаров в магазинах Сегежи, Кондопоги и Петрозаводска.

Так, в столице Карелии был задержан 32-летний житель поселка Вилга. Он выпил бутылку крепкого спиртного прямо в магазине на глазах у персонала.

Также в Петрозаводске 25-летний молодой человек был замечен за кражей продуктов питания в сетевом магазине на Первомайском проспекте.

 В райцентрах Карелии были задержаны еще двое нарушителей. Один из них, 54-летний мужчина, два дня подряд похищал из магазина элитный алкоголь. Второй раз его поймали.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Общая сумма ущерба превысила 2 тысячи рублей.

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