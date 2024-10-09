Житель Карелии приговорен в шести годам лишения свободы за мошенничество

Все аферы мошенники проворачивали от имени сотрудников правоохранительных органов.

Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который признан виновным в совершении шести преступлений по статье мошенничество.

Судом установлено, что житель Сегежи вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступил в преступный сговор, чтобы выманивать деньги у пожилых людей путем обмана.

В октябре 2023 года фигуранты звонили пожилым гражданам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сообщали заведомо ложную информацию о якобы произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием их родственников и необходимости заглаживания причиненного вреда путем выплаты денежных средств потерпевшим.

Подсудимый по указанию соучастника приезжал в квартиры потерпевших, получал деньги и переводил их на счет сообщника. Общая сумма причиненного пенсионерам ущерба превысила 1,6 млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.