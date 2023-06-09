Житель Карелии пригрозил ножом представителю власти, принесшего ему повестку

Суд Пудожского района рассмотрел дело по обвинению несдержанного местного жителя, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пудожского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, обвиненного в угрозе применения насилия по отношению к представителю власти.

В январе 2023 года двое судебных приставов приехали в автомастерскую, где работал обвиняемый, чтобы вручить ему повестку для явки в отдел по делу об уплате алиментов. Но мужчине это настолько не понравилось, что он попытался ударить одного из приставов монтировкой, а затем пугал его зажатым в руке ножом.

В суде мужчина вину не признал, но под совокупностью предъявленных доказательств его вина была доказана.

В итоге суд назначил виновному штраф в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда потерпевшему — 30 тысяч рублей.