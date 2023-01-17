Житель Карелии приревновал жену и схватился за кухонный нож

В Пудожском районе Карелии дружинники помогли полиции разобраться в обстоятельствах преступления.
В полиции Пудожского района возбуждено и расследуется уголовное дело об угрозе убийством.
В феврале добровольная народная дружина поселка Кривцы узнала о том, что мужчина 1981 года рождения выпил и поругался с женой.
По версии полиции, мужчина схватился за кухонный нож и угрожал убить супругу. Ведется расследование.
В пресс-службе МВД Карелии отметили, что в республике сегодня действуют 22 добровольные народные дружины.
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