Житель Карелии приревновал жену и схватился за кухонный нож

В Пудожском районе Карелии дружинники помогли полиции разобраться в обстоятельствах преступления.

В полиции Пудожского района возбуждено и расследуется уголовное дело об угрозе убийством.



В феврале добровольная народная дружина поселка Кривцы узнала о том, что мужчина 1981 года рождения выпил и поругался с женой.



По версии полиции, мужчина схватился за кухонный нож и угрожал убить супругу. Ведется расследование.



В пресс-службе МВД Карелии отметили, что в республике сегодня действуют 22 добровольные народные дружины.