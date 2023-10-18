Житель Карелии прятал на сеновале охотничью винтовку

Полиция изъяла находку, а житель Медвежьегорска стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия.

В полиции Медвежьегорского района было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Фигурантом стал 63-летний местный житель. Как выяснилось, он прятал мелкокалиберную однозарядную винтовку на сеновале. Ее и банку с надписью «порох» - там было вещество - обнаружили сотрудники уголовного розыска. Момент изъятия оружия попал на видео.

Экспертиза установила, что оружие является охотничьим, результаты исследования изъятого вещества будут готовы позже. Разрешительных документов на хранение винтовки у подозреваемого не было. По факту незаконного хранения оружия было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.