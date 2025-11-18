Житель Карелии продал машину, взял заем и перевел все свои деньги мошенникам

Житель Карелии инвестировал в мошенников более двух миллионов рублей.
53-летний житель Карелии стал жертвой мошенников и потерял свыше двух миллионов рублей. Мужчина обратился в полицию Петрозаводска с заявлением о хищении денег под видом инвестиций. Об этом сообщили в МВД.
Летом горожанин увидел в интернете рекламу финансовой платформы, он заинтересовался предложением. С ним связалась девушка по имени Александра. Представительница компании сообщила, что уже более десятка лет занимается инвестициями, и отправила инструкцию «для начинающих», и прислала инструкции для начинающих. Житель Карелии установил специальное приложение, завел новую банковскую карту и перевел на неизвестные счета около 300 тысяч рублей.
Когда он захотел вывести прибыль, ему сообщили о необходимости оплатить страховку — еще 150 тысяч рублей. Затем потребовалось найти «гаранта выплаты». Им стал племянник заявителя, который взял кредит на 400 тысяч рублей. После этого перевода счет заблокировали. Для разблокировки знакомая мужчины перевела 670 тысяч рублей, но и это не помогло.
В конце концов, житель Карелии продал свой автомобиль, взял заем под залог другой машины и перевел мошенникам последние 500 тысяч рублей. Только когда ему предложили пройти «голосовую идентификацию», он понял, что стал жертвой обмана.
Общая сумма потерь превысила 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
