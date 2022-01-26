Житель Карелии продал родственнице украденный гаджет

В Медвежьегорском районе местный житель после возлияний проспал свой телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 23-летнего жителя одного из поселков. У него пропал мобильный телефон стоимостью 7,6 тыс. рублей.

Как выяснили полицейские, молодой человек находился в гостях у приятеля, который собрал большую компанию. Под воздействием алкоголя он заснул и на какое-то время оставил телефон без присмотра. Когда проснулся, его не обнаружил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний гражданин. Он также участвовал в застолье, затем незаметно ушёл и продал похищенный гаджет родственнице за тысячу рублей.

В настоящее время ведется следствие, фигурант находится под подпиской о невыезде.