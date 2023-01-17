Житель Карелии проигнорировал предупреждение от банка и лишился денег

Продавец лодочного мотора в Прионежском районе до последнего момента думал, что ему переводят оплату, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 37-летний мужчина, сообщивший, что его ввели в заблуждение и сняли с банковского счёта 24 тысячи рублей.

На сайте житель Прионежья разместил объявления о продаже лодочного мотора. Вскоре с ним связался потенциальный покупатель, сообщивший, что деньги переведет на банковскую карту, а за мотором заедет приятель. После этого он попросил продавца написать реквизиты счёта.

Мужчина дал реквизиты, а потом озвучил и секретный код, хотя в смс-сообщении из банка его предупредили, что эти цифры нельзя сообщать посторонним. Тут же ему стали поступать сообщения о списании средств, но он, не вчитываясь в суть, подумал, что деньги как раз зачисляются на его счет.

В настоящий момент полицейские проверяют обстоятельства произошедшего.