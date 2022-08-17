Житель Карелии пропал без вести, отправившись на заработки

Житель Олонца уехал на заработки год назад и пропал.

Полиция Олонецкого района разыскивает без вести пропавшего Николая Ф. 1986 года рождения.

В начале сентября 2021 года житель Олонца выехал за пределы района с целью трудоустройства и утратил связь со знакомыми. Предположительно, находится в Ленинградской области или Санкт-Петербурге, сообщили в МВД Карелии.

Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Имеются татуировки – на голени изображение касатки, на левом плече – кельтский узор.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 661 93 58 или 8 81436 401 60.